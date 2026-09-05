印度尼西亚一头红毛猩猩妈妈和它的幼崽因栖息地受到山火威胁，已在本周早些时候获救。

法新社报道，印尼一家自然资源保护机构星期六（9月5日）发表声明说，7月间，有人在西加里曼丹一处森林附近的种植园里发现这对红毛猩猩母子，当局一直密切留意它们的状况。

由于林火已蔓延到它们的栖息地附近，当局3日决定把它们转移到由印尼自然保护基金会（简称YIARI）管理的救援中心。

兽医正密切监测它们的健康状况，初步检查显示它们并没有被烧伤。

YIARI兽医科马拉在一份声明中说，长期暴露在烟霾中，尤其是栖息地的烟霾浓度极高的话，红毛猩猩的呼吸系统会受影响。

YIARI将持续检测红毛猩猩母子的状况。

YIARI运营总监阿吉托说，这起最新的救援行动意味着在不到一个月内，西加里曼丹省吉打邦县已有九头红毛猩猩因为山火威胁而被转移。

他说：“这表明林火不仅会摧毁森林，还会剥夺动物的栖身之所和食物。”

阿吉托说，当栖息地变成一片火海时，大多数动物要迁徙逃生“并没有多少选择”。

西加里曼丹自然资源保护机构在声明中说，上周获救的一头红毛猩猩不幸死亡，尸检结果显示死因是吸入烟雾所致。

印尼山火所产生的烟雾不仅笼罩了婆罗洲和苏门答腊的部分地区，马来西亚、新加坡、菲律宾也受到影响。