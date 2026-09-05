（吉隆坡彭博电）消息人士称，马来西亚首相安华与副首相阿末扎希的关系近几周急转直下，两人在内阁会议上几乎全无交流，双方阵营的紧张关系也逐渐浮上台面。

彭博社引述知情人士说，也是国民阵线及巫统主席的阿末扎希，决定在过去两个月举行的数场州选举中与安华领导的希望联盟竞争，令安华十分不满。两人关系急速恶化，最近几次内阁会议都比以往更早结束。

马国最迟须在2028年初举行大选，安华与阿末扎希目前都在为大选布局。知情人士预计，团结政府短期内仍会维持合作，但安华与阿末扎希之间的裂痕日益扩大，可能影响安华推动改革及重振民望的努力。

阿末扎希本周公开呼吁尽快举行全国大选，并称国家需要新的民意授权。这与他较早前乐见团结政府完成任期的立场截然不同。

安华则回应说，他会慎重考虑提前大选的建议，但政府目前的重点仍是经济发展、保障人民福祉及打击贪腐和滥权。

据悉，安华倾向明年下半年才举行大选，以争取更多时间落实改革措施，重振日渐低迷的民望。

过去几天，安华与阿末扎希透过各自阵营展开角力，双方所掌管的部门也因拨款问题公开争执。

政治顾问公司Viewfinder Global Affairs创办人阿迪布告诉彭博社，若两人的关系持续恶化，安华可能得重新盘点在国会掌握的支持。

他说，这不仅涉及政府推动改革的能力，更重要的是，这关乎明年度财政预算案能否顺利通过。

身兼财政部长的安华预计10月9日提呈2027年度财案。他也同时面对希盟主要成员民主行动党要求在今年底前推动多项立法改革的压力。

目前，即使没有阿末扎希阵营支持，安华在国会仍有足够票数通过财案，维持政府不倒台。但若要通过首相任期限制等须要三分之二多数票支持的修宪改革，则仍须国阵支持。

知情人士透露，除了国阵在柔佛及森美兰州选中与希盟竞争令双方关系出现裂痕，反贪行动升温也加剧紧张局势。

反贪会近期提控两名巫统领袖，包括前首相依斯迈沙比里。反贪会目前也在调查国阵执政时期涉嫌管理不当的朝圣基金局。

安华与阿末扎希曾是亲密战友。1998年，安华遭时任首相马哈迪革除副首相职位时，时任巫统青年团团长的阿末扎希坚定支持安华，还一度因支持安华的“烈火莫熄”运动而遭扣留。

2022年11月大选后，阿末扎希不顾国阵内部的反对声浪，支持安华出任首相。在那之后，阿末扎希摆脱了多项贪污指控，但安华否认干预有关案件。

然而，希盟与国阵长期以来的竞争关系导致双方情谊不再。今年7月柔佛州选后，两人不和的报道开始流传。尽管安华与阿末扎希曾公开表态，维护两人的关系，但巫统资深领袖凯利透露，安华与阿末扎希之间的信任已降至团结政府成立以来的最低点。