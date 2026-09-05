缅甸总统敏昂莱访问越南河内期间，两国达成共识，将加深防务安全领域合作，并通过增加高层交往来增强政治互信，更好地利用现有的双边合作机制。

路透社引述越南政府发表的联合声明报道，敏昂莱和越南国家主席苏林星期六（9月5日）宣布，同意在军事训练、青年军官交流、搜救行动和灾害应对等领域扩大合作，同时加强信息共享并协同打击犯罪。

两国也将防务和安全领域提升为双边关系的支柱之一。

越缅两国也同意扩大经济、贸易和投资联系，并指出在科技农业、食品加工、电信、信息技术、数字化转型、能源和交通基础设施等领域的合作机遇。

声明称，两国领导人还承诺在亚细安和湄公河次区域合作框架内进行更紧密的协调，并重申支持南中国海的和平、稳定以及航行与飞越自由。

双方还重申承诺，决不允许任何个人或组织利用本国领土从事反对另一国的活动。

声明也引述苏林在会谈中的发言说，越南随时准备分享在国家发展、维护经济安全以及促进可持续增长方面的经验。

这是敏昂莱作为缅甸总统首次对越南进行正式访问。两国领导人也说，将通过增加高层交往来增强政治互信，并更好地利用现有的双边合作机制。

敏昂莱星期五（4日）也参观了越南北部一家VinFast电动汽车工厂，以及越南军用电子电信集团（Viettel）。报道称，这显示缅甸有意在技术、电信和工业发展领域扩大与越南的合作。