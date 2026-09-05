（马尼拉综合电）因扬言买凶刺杀总统等人被控三项严重恐吓罪的菲律宾副总统莎拉星期六（9月5日）到马尼拉奎松市法院自首，并办妥交保手续。

莎拉星期六（9月5日）出现在法院外时情绪激动，声称自身与子女的安全受到威胁，直言“感觉他们要杀我”。

她对在场记者说：“如果没有人盯着，我不想（交保）。他们会不会把我扔进（监狱），然后某天夜里让我在睡梦中死去？”

莎拉的代表律师说，莎拉亲自到法院交保，在法律程序上被视为“自首”。

案件源于莎拉在2024年11月的一场深夜记者会。她当时声称已与一名杀手谈妥，如果自己遭杀害，对方就须杀死总统小马可斯、第一夫人丽莎及前众议长罗穆亚尔德斯。莎拉过后澄清言论遭曲解，并否认曾威胁三人。

奎松市法院认定有合理依据后，星期五（4日）正式发出逮捕令，并将每项控状的保释金定为12万比索（约2400新元）。

警方随后前往副总统办公室递交逮捕令。莎拉当天没有到庭，而是在星期六由律师团队陪同抵达奎松市司法大楼。

在野的菲律宾民主党—人民力量（PDP-Laban）星期六发表声明严厉谴责，形容这是“企图消灭政治反对派的公然手段”，并称该党将坚定地与莎拉站在一起。