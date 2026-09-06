马来西亚槟城乔治市著名古迹旅游景点姓周桥旁的小型工业区凌晨突发大火，六家工厂遭烧毁，业主蒙受50万至逾100万令吉（约16万至31万4500新元）损失。

《中国报》报道，这起火灾发生于星期六（9月5日）凌晨1时，失火的六家工厂包括回收中心、木板厂、衣服印制厂、汽车喷漆厂、槌车焊接厂及修车厂，全部业者都蒙受惨重损失。

由于多家工厂内存放大量回收物、木材及衣物等易燃物品，火势迅速蔓延，现场一度火舌冲天，并频传爆炸声，滚滚浓烟甚至连对岸的北海都清晰可见。

鉴于灾场毗邻壳牌油站及姓周桥水上人家的木板屋，当局一度担心火势蔓延，引发更大灾情。

约200名消拯员及义务消拯员迅速展开灭火行动，火势约一小时后受控，所幸没有造成人命伤亡，也未波及仅20公尺外历史悠久的姓周桥水上人家。

除了修车厂仅墙身、汽车零件及三辆客户轿车受波及外，其余五家工厂皆严重烧毁，部分更被夷为平地。

姓周桥坐落于乔治市海岸，是历史悠久的华人姓氏桥之一，并位于联合国教科文组织世界文化遗产区。这片自19世纪以来形成的水上木屋聚落，如今也是槟城著名文化及旅游地标。