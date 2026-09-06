近期传言马来西亚首相安华与副首相阿末扎希关系恶化，阿末扎希对此予以否认，直言与安华关系一如既往。

《中国报》报道，阿末扎希接受《马来西亚前锋报星期刊》访问时，否认彭博社早前在报道中称他与安华关系紧张，导致内阁会议被迫提早结束的说法。

他指出，在最近一次内阁会议中，他依旧坐在首相右侧。“会议如常于下午1时结束，并非如报道所指（提早结束）。我就坐在他（安华）旁边，也就是首相右侧。我的另一侧则是陆兆福，即交通部长。”

他说，他与行动党秘书长陆兆福在内阁中的关系也非常良好。

阿末扎希也是国民阵线及巫统主席。他强调，国阵将继续信守承诺，留在团结政府内，直到本届政府任期结束。“巫统是一个信守承诺的政党，我们的承诺就是留在团结政府直到任期结束。重要的是，我们（依旧）身处政府中，因为这就是巫统代表早前在巫统大会上一致通过的议决。”

早前报道称，阿末扎希所领导的国阵，因为在近期州选中与安华所领导的希盟竞争，引起安华不满。

另据《阳光日报》报道，阿末扎希承认，曾在泰国曼谷与反对党代表会面，而对方也曾邀请国阵加入，以补足筹组政府所需的议席数目。

他强调，双方会面期间从未讨论透过“走后门”方式推翻团结政府，国阵也无意改变目前的政治立场。

不过，他也表明，拒绝参与推翻政府，并不意味国阵与反对党完全没有政治合作空间。

他举例，目前双方在柔佛已有一定程度的选举默契，即使部分议席存在重叠，但在实际竞选时，一方上阵的议席，另一方可以选择不派候选人竞逐，森美兰也出现类似情况。

他形容，这些安排都是此前建立合作基础后所延伸出的结果，但强调有关合作并不包括推翻现有政府。“我们的立场依然不变，就是不会‘走后门’推翻政府。”