美国海军林肯号航空母舰停靠泰国五天后已离港，数千名海军官兵在芭堤雅消费高达1亿泰铢（约385万新元）。

法新社报道，载有5000名海军官兵的“亚伯拉罕·林肯”号航空母舰于星期三（9月2日）抵达泰国后，星期天（6日）已正式离港。

法新社记者看到，“林肯”号于当天早上11时左右（新加坡时间中午12时），从距离芭堤雅半小时车程的林查班港出发。

尽管此前曾担忧可能发生骚乱，但当地警方星期天指出，林肯号航空母舰这次停靠泰国基本平安无事。

芭堤雅警察局长阿内克（Anek Srathongyoo）告诉法新社：“一切顺利。”

他说：“除了第一天美国人之间发生争执外，没有发生任何逮捕或冲突。”

阿内克也说，芭堤雅夜生活热点步行街附近星期四（3日）凌晨也曾发生一起醉酒争吵，美国海军随后将两名士兵送回“林肯”号航母。

不过，他将这场“小冲突”描述为“无关紧要”，并称当地居民报警只是为了防止争执升级。

芭堤雅市长帕拉梅斯（Poramase Ngampiches）星期天也说，据估计，这些美国士兵在访问期间消费高达1亿泰铢（约300万美元）。

帕拉梅斯也说，该市也通过向林肯号军舰出售价值数百万泰铢的其他物资而获益，例如牙膏等。

媒体报道称，林肯号上的士兵在部署期间一度缺乏牙膏、除臭剂和肥皂等基本洗漱用品。

帕拉梅斯说，许多士兵和海军陆战队员在泰国沿海地区购物和游览当地景点。“这表明他们想念家人，想给家人买些纪念品。”

美国海军林肯号航空母舰在海上航行286天后，星期三凌晨抵达泰国，展开为期五天的休整和恢复。这是它航行了约九个月后首次常规停靠港口。

林肯号去年11月离开美国加州，前往南中国海执行任务，于今年2月美伊战争爆发前被调往中东，如今终于靠岸。据民主党议员称，这艘航母创造了现代海上连续航行天数的纪录。