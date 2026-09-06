（金边综合讯）柬埔寨首相洪马内亲赴西南部靠近泰国边境的戈公省，视察及监督打击电信诈骗行动的进展，以及相关执法工作的落实情况。

洪马内星期天（9月6日）在脸书发文说，他星期六（5日）访问戈公省（Koh Kong），视察当地肃清电诈行动的最新情况。柬埔寨副首相兼司法部长高乐，以及负责打击电诈工作的多名高官也随行。

《柬中时报》报道，洪马内此次赴一线释放出强烈信号：首相将突袭检查各地打击电诈工作，地方政府不得隐瞒、纵容或包庇涉诈犯罪，对失职失责者将依法追究责任。

根据柬埔寨国家打击网络诈骗委员会的数据，从去年7月到今年8月31日，当局共对832个涉嫌网诈的地点展开调查和采取行动，其中，663个已被永久关闭，另有86个正等待依法充公。

委员会也称，目前柬埔寨已没有大型诈骗园区运作，相关活动已转向规模较小的据点。

作为打击行动的一部分，当局已吊销或暂停27个相关地点的赌场执照，并将3927名嫌犯涉及的446起案件移交法院。

当局也救出并遣返超过2万2000名外籍人士，涉及38个国家，同时冻结超过3亿美元（约3亿8000万新元）的银行户头资金。

受跨境诈骗活动引发的安全顾虑，以及与泰国的边境冲突、中东局势等影响，到访柬埔寨的国际游客锐减。

根据旅游部最新数据，今年首七个月，柬埔寨接待的国际游客同比暴跌46%，降至199万人次。

柬埔寨旅游部长胡哈说，游客减少主要受到区域和全球多重因素影响，包括网诈造成的负面形象及柬泰边境紧张局势。此外，中东冲突推高燃油价格，也削弱全球旅游意愿。