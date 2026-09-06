（布城综合讯）泰国副首相兼外交部长西哈萨星期天抵达马来西亚展开为期两天的访问，他将和马国外长莫哈末哈山举行会谈，讨论泰南局势。

马国外交部星期天（9月6日）在脸书发文说，这是泰国首相阿努廷今年7月访问马国后，泰国政府高层再次访马。

根据马国外交部发布的行程，莫哈末哈山星期一（7日）将与西哈萨共进午餐，讨论两国共同关心的议题，包括泰南最新局势，加强双边经济合作，以及边境互联互通的相关努力。

泰国南部与马国北部及东北部接壤，泰南地区近期发生连环袭击事件后，马国加强了马泰边境的安全管制，防止泰南动荡局势向境外蔓延。

莫哈末哈山星期六（5日）透露，泰南安全课题会是他与西哈萨的会谈重点，并指泰国将继续委托马国担任协调方，协助推动泰南和平进程。

他说：“西哈萨已获泰国政府授权，我将与他面商最合适的方式，确保泰南真正落实安全与和平。”

莫哈末哈山也说，泰南和平进程涉及多方，一些武装组织或派系内部也出现分裂，所以须把各方都带上谈判桌。

他说：“有些派系甚至分裂成三个团体，有的同意（和平进程），有的不同意。所以这并不容易，但透过谈判还是有可能达成共识。我们的重点就是要确保泰南实现和平。”

莫哈末哈山也提醒马国民众，近期若要前往泰国，须提高警惕和注意安全。

泰南北大年府、也拉府、陶公府和宋卡府8月22日晚间至8月23日晚间，发生至少78起纵火与炸弹袭击，造成三人受伤。许多公共设施及场所，包括铁路、政府办公楼、电信塔、电线杆、地方政府车辆与便利店等也遭到不同程度的破坏。