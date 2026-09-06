（吉隆坡综合讯）马来西亚烟霾情况明显好转，全国截至星期天（9月6日）已没有空污指数超过300点危险水平的地区。

砂拉越仍是全国空气污染最严重的地区，两个非常不健康水平地区都在当地。当局将继续人工造雨和派发口罩，协助民众应对烟霾。

据马国环境局截至星期天晚间9时的数据，砂拉越空污指数最高的两个地区是斯里阿曼（207点）与三马拉汉（203点），都属“非常不健康”水平。

空污指数“不健康”水平的地区，全国有28个，当中指数最高的八个区都集中在砂拉越，其中以西连警区总部的188点最高。中马雪兰莪、吉隆坡、布城与森美兰也有八个区属于不健康水平，以森州汝来167点最高。

仍然严重的烟霾，继续影响砂拉越学校。砂拉越教育局长奥玛马利星期六（5日）发文告说，受影响的14个县教育局辖下共710所中小学，星期一（7日）起关闭五天至星期五（11日）。所有学生一律在家学习。

此前，砂拉越出现烟霾时，当局在特定地区关闭一些学校。当局这回采取最大规模的听课行动，受影响学生有23万8303人。

森美兰教育局则在星期天晚间宣布，州内所有学校暂停教室外活动。雪兰莪州政府则宣布，空污指数一旦突破200点，州内各级学校须停课。

据规定，空污指数超过100点，所有教室外活动必须停止。若超过200点，学校、幼儿园及托儿所须立即关闭。

副首相及国家天灾管理机构主席阿末扎希星期天告诉记者，古晋与斯里阿曼等地的空污指数仍然居高，但人工造雨已明显改善当地烟霾情况。