马来西亚半岛野生动物及国家公园局星期六（9月5日）将之前捕获的马来亚虎，野放到肯逸湖附近的登嘉楼国家公园原始森林。这是当局首次捕获闯入甘榜的老虎并成功野放的案例。

据《光华日报》报道，当局今年7月22日在霹雳和丰的甘榜卓（Kampung Choh）附近，捕获一只7岁的雌性马来亚虎并命名“勇卓”（Yong Choh）。

半岛野生动物及国家公园局人员随即将勇卓送往霹雳宋溪国家野生动物拯救中心接受治疗。当局对勇卓进行兽医检查、血液检测及疾病筛查后，确认勇卓健康状况良好，适合重返野外。

天然资源及环境永续部长亚瑟古律星期六在登嘉楼国家公园主持野放仪式时说：“这是当局首次有人与野生动物冲突中获救的马来亚虎，通过科学及规划重新放归自然栖息地。”

亚瑟古律说：“这项计划是为了加强野生动物保育工作，并协助缓和人与野生动物之间的冲突。”

据介绍，半岛野生动物及国家公园局希望恢复野生动物在自然栖息地的数量、提升被放归动物的基因多样性，并支持濒危物种的长期保育工作。

除了马来亚虎，当局计划捕获及野放的野生动物，还包括黑豹、马鹿、赤麂、穿山甲、椰子狸、小鼷鹿及大鼷鹿。

当局也成功将一些曾受人与野生动物冲突影响的大象放归野外。