森美兰宫廷风波继续延烧。森州大臣依斯迈拉欣表明，四大酋长有权表达观点，但他领导的州政府将继续效忠森州最高统治者慕力兹。

依斯迈拉欣星期天（9月6日）发文告指出，无论四大酋长持任何立场，他们都拥有表达自身观点的权利。不过，他的当务之急是继续履行州务大臣职责，维护人民及森州利益。

依斯迈拉欣强调，州政府全力支持和效忠森美兰州最高统治者（简称严端）慕力兹，并承认慕力兹为严端。

森州四大酋长星期六（5日）以“森州四大酋长秘书处”名义发布文告，声称依斯迈拉欣8月3日已经签署支持废黜森州严端慕力兹的宣言，四大酋长要求州政府立即遵守及执行宣言内容。

文告强调，依据《1959年森美兰州宪法》，罢黜慕力兹的程序已在今年4月19日完成，并由森州大臣在8月3日签署正式文件。

这份文告是由代表双溪乌绒酋长的慕巴拉多哈、代表日叻务酋长的马洛夫拉萨、柔河酋长莫哈末阿都拉、以及代表林茂酋长的阿都拉欣联署。

除了四大酋长，淡边东姑勿刹赛拉兹曼及双溪乌绒沙班达巴达鲁丁也参与联署。

根据森州宪法，四大酋长有权根据特定程序罢黜严端，其中一项程序就是州务大臣签名支持罢黜行动。

今年4月，森州爆发罕见的王室宪政风波，四名酋长宣布罢黜慕力兹，但希望联盟的时任森州大臣阿米努丁表明继续承认慕力兹的统治地位。

巫统森州主席加拉鲁丁随后率领森州全部14名巫统州议员，以“希盟单方面处理习俗制度及王室风波，已经越过巫统红线”为由，撤回对阿米努丁的支持，导致原本的森州团结政府面临危机，最终促使阿米努丁解散州议会举行州选。

国阵和国盟在8月1日举行的第16届森州选举中分别赢得18席及七席，两阵营合计掌握25席，以超过州议会三分二优势联合执政。来自巫统的依斯迈拉欣随即向慕力兹宣誓出任州务大臣。