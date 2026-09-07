受喀拉喀托之子火山喷发产生的大量火山灰影响，印度尼西亚八座机场继续关闭。印尼交通部说，至今有17万人出行受阻。

法新社报道，雅加达主要机场及另外三座机场将关闭时间延长至星期一（9月7日）傍晚6时（新加坡时间晚上7时）。

路透社早前报道，印尼八座机场，包括服务雅加达的两座机场，7日早上仍然关闭。

由于喀拉喀托之子火山（Anak Krakatau）喷发活动加剧，多个机场的航班暂停运营。印尼机场运营商Angkasa Pura在社媒平台发文，建议乘客通过各自航空公司查询航班状态。

印尼交通部说，周末八座机场因空域检测到火山灰而暂停运营，导致数百个航班延误，超过17万名旅客滞留。

坐落在爪哇岛和苏门答腊岛之间的喀拉喀托之子火山，自上周五深夜喷发以来，雅加达及周边多个地区都弥漫着火山灰，多座机场基于安全考量决定关闭。

雅加达最大机场运营商在Instagram发文说，机场将关闭至周一傍晚6时。

印尼交通部长杜迪发表声明说：“由于气象条件变化无常，我们无法确定这种情况何时才能结束。”

火山检测机构网站信息显示，喀拉喀托之子火山最新一次喷发发生在6日晚上8时23分。

火山检测机构警告，未来一段时间再次喷发的可能性仍然很高。