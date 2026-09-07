（马尼拉路透电）菲律宾国防部长特奥多罗提醒，美国此前缩小与韩国联合军事演习规模的决定，可能被中国视为在印太地区重新扩张势力的契机。不过他强调，华盛顿已向马尼拉作出明确保证，美菲《共同防御条约》的承诺不变。

特奥多罗星期一（9月7日）在韩国首尔防务对话场边接受路透社访问时指出，中国极其“善于利用任何缝隙”。

针对美国总统特朗普上月决定缩减美韩联合军演规模所引发的区域安全疑虑，特奥多罗说：“这当然有可能，中国向来非常善于利用缝隙。如果我们从整个印太地区来看，这预示着中国有机会重新确立自身地位。”

不过特奥多罗澄清，美菲军事活动并未减少，涉及马尼拉的双边和多边合作仍在不断扩大。马尼拉已从华盛顿方面获得“明确保证”，并且“没有任何迹象”表明美韩的变化会影响《美菲共同防御条约》的承诺。

特奥多罗也指出，马尼拉也在扩大与其他伙伴的安全合作。菲律宾近期与加拿大和新西兰达成协议，与法国签署访问《访问部队地位协定》，并正在与英国就类似协定进行谈判。

特朗普上月决定缩减与韩国的联合军演规模。安全分析人士认为，这可能影响美国在亚洲威慑力的可信度，以及中国等竞争对手或认为美国的决心有所动摇。

北京：致力于维护亚太和平 不搞大国对抗

针对特奥多罗的言论，中国外交部发言人毛宁星期一在例行记者会上回应指出，中国一贯致力于维护亚太地区的和平稳定，不搞大国对抗，希望相关国家也能为地区的和平稳定发挥正面作用。

特奥多罗还指责中国在施加军事和海上压力的同时，越来越依赖影响力行动。他说：“中国无疑是在利用民主空间来拉拢民众，并利用自由媒体来传播歪曲事实的言论。”

他透露，菲律宾正在制定更严格的反间谍和应对外国干预的法案，以打击这类活动。

针对菲律宾总统小马可斯日前指菲律宾与中国在南中国海联合开发油气资源的谈判取得进展，特奥多罗谨慎地说，任何经济合作都很难不受南中国海主权争端的影响。

特奥多罗此行旨在与韩国举行会谈，扩大双方的防务合作。他说，菲律宾有意与韩国深化工业合作，并引进新兴国防技术。针对外界关注的潜艇采购计划，他透露项目还处于评估阶段，“仍需时日才能实现”。

他说，对中国行动的担忧正推动本区域各国加强安全合作，最终可能促成一个更紧密的印太安全网络。“我相信会如此，因为其中的驱动因素是中国。”