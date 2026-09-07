日本政府正在推进帮助印度尼西亚改造渔港的计划，使海上保安机构的巡逻船也能停靠在渔港，从而实现港口多功能化，加强对海洋的监视和应对非法捕捞与走私的能力。

日本共同社星期一（9月7日）引述日本政府匿名消息人士报道，日本政府目前正在推进的这项计划，将利用政府开发援助资金实施，同时也有意在中国加强活动的南中国海，维护海洋秩序。

改造项目预计包括延长渔港码头、设置燃料设施等，日方正在考虑利用日元贷款，计划在2027年6月制定具体开发方案。

日本首相高市早苗此前提出进阶版的“自由开放的印度太平洋”计划，将提升地区各国的海洋安全保障和执法能力作为重点领域。

高市早苗今年3月与访问日本的印尼总统普拉博沃举行会谈时，宣布将加强海洋安保领域的合作。此次计划也是基于印尼希望将渔港同时作为海洋监视基地使用的要求而制定的。

相关人士透露，日本国际协力机构（JICA）2025年9月启动事先调查。在中国与印尼存在专属经济区划界争议海域附近的纳土纳群岛（Natuna）等7处候选地点中，综合考虑自然条件以及监视方面的重要性等因素，选定其中两处作为优先改造地点。

日本政府一直在推进向印尼提供渔业执法船、大型巡逻船等援助措施。日本外务省官员强调，“维护整个南海的海上安全，对于日本的安全保障而言也很重要”。