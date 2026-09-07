（曼谷综合讯）泰国首相阿努廷上台满一年，在经济增长放缓、上议院议员选举舞弊等丑闻以及民调支持率下滑的重重压力下，阿努廷政府将提振经济的希望押注于中国投资，同时重组内阁公关团队，尝试挽回公众信任。

泰国经济正面临工业升级缓慢和经济增长乏力的严峻挑战。今年第二季的实际国内生产总值（GDP）同比仅增长1.9%，增速远落后于亚细安邻国，如新加坡的5.9%和马来西亚的6.0%，成为区域内表现最疲弱的主要经济体之一。

据《日经亚洲》，泰国一名政府官员坦言，泰国依然高度依赖进口中间产品进行加工，限制了对国内其他行业的带动作用。

一名前经济部长更形容，泰国无法摆脱对制造业和旅游业的依赖，“就像温水煮青蛙那样逐渐丧失活力”。

为提振经济，阿努廷政府积极争取中国投资。数据显示，泰国去年批准的中国外商直接投资额同比增长14%，达到创纪录的1981亿泰铢（约76亿2900万新元）。阿努廷政府的战略能否成功，将取决于能否鼓励中国企业实现本地化运营，并助力培养泰国产业。

在经济低迷的同时，阿努廷政府也面对多个政治危机。调查人员正在就上议院选举舞弊调查近140名上议员，占上议院总人数的七成。尽管上议院在名义上不隶属任何政党，但外界普遍认为许多上议员与阿努廷领导的保守派泰自豪党关系密切。

此外，阿努廷政府也深陷地方公务员招聘考试违规指控，以及与人工智能政策相关的缺乏透明度的合同也招致广泛批评。

泰国国立发展管理学院（NIDA）8月中的一项民调结果显示，38%受访者认为阿努廷政府将无法渡过这些丑闻风波。在野的人民党正准备在未来几个星期提交不信任动议。

更换政府发言人 推出电视直播节目加强沟通

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院客座研究员兼泰国研究项目代理协调员那邦指出，阿努廷政府在国会享有强有力支持，又得到保守派保皇党与军方势力背书的政府。“然而，尽管拥有如此稳定的局面，其施政却明显缺乏连贯性、远见和明确目标。许多泰国人对政府的表现或无所作为已感到幻灭。”

据泰国有线电视新闻网报道，为了改善与公众的沟通并重塑政府声望，阿努廷批准原政府发言人的辞呈，并委任现年35岁的泰自豪党成员埃卡波（Ekkapob Pianpises）接任政府发言人。

首相府也推出名为《与阿努廷内阁对话》的每周电视直播节目，安排内阁部长轮流上阵，直接向公众澄清质疑并宣导政绩，开辟更多渠道向公众阐述政府工作。