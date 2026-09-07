（马六甲综合讯）马来西亚国民阵线及巫统主席阿末扎希星期天呼吁马六甲州尽早举行州选举后，甲州首席部长阿都拉勿夫隔天回应暗示甲州议会的解散还须“多等两个周五”。

据《每日新闻》报道，阿都拉勿夫星期一（9月7日）在甲州双溪乌浪出席活动时告诉与会者，甲州政坛即将迎来“大日子”。他说：“马六甲的‘生日’？大家请多等两个周五。”

他随后强调，甲州选举必定在今年举行，确切日期会在适当时候公布。

阿末扎希星期天（6日）在马六甲出席活动致辞时，公开催促阿都拉勿夫尽早解散州议会。他说：“快宣布（解散议会），别再等了，别错过时机。越快越好，年轻人都准备好了。”

阿末扎希也要阿都拉勿夫尽快敲定州选举的合作伙伴，并特别强调选择对象时必须选择“忠心、有诚信且言行一致者”。外界普遍认为，阿末扎希的说法是在暗示对希望联盟此前退出甲州政府的做法感到不满，同时也暗指国阵可能转而与国民联盟合作。

在全国政治层面，随着巫统全国代表大会将于星期三（9日）至星期六（12日）在吉隆坡举行，巫统与各党的关系备受瞩目。据《马来西亚前锋报》星期一刊出的阿末扎希专访，他证实伊斯兰党领袖应邀出席巫统大会，但巫统并未向希盟发出邀请。

阿末扎希解释说，这是因为伊党上周邀请了巫统代表出席伊党大会。他强调巫统大会不会讨论第16届全国大选的合作对象。

另一方面，兼任乡村及区域发展部长的阿末扎希星期一在布城出席部门活动时，首次针对上周与财政部爆发的拨款争端作出回应。他说，任何政府部门都不可能支出超过财政部批准的拨额度款。

阿末扎希9月1日公开指政府拨款不到位，导致一些承包商无法及时领款而倒闭。财政部秘书长佐汉隔天反驳称，问题在于乡区部早已耗尽预算且每年严重超支，引发两部门官员连续数日公开交锋。