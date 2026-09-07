（吉隆坡综合讯）马来西亚与泰国同意进一步加强两国机构在边境安全与发展事务上的协调与合作，避免重复开展已完成的项目以节省资源，其中包括采取分段互补方式兴建边境围篱；两国也将在打击跨境走私及哥乐河防洪疏浚等项目上紧密配合。

据《马来西亚前锋报》报道，马国外交部长莫哈末哈山星期一（9月7日）与泰国副首相兼外交部长西哈萨共进工作午餐并举行会谈。西哈萨星期天（6日）开始对马国进行两天的工作访问。

两人的会谈聚焦于边境安全，承诺将加强执法与情报合作，继续打击跨国犯罪，包括人口贩运、走私、网络犯罪等。两国也同意推动边境交通、物流与地方经济连结，改善边境居民生活条件，同步推进安全政策与地方发展。

双方代表团会面也是为了筹备第16届马泰双边合作联合委员会会议，并盘点外交、安全、经济及社会合作项目。双方也推进第七届边境地区联合发展战略委员会部长级会议，聚焦边境基础建设、经济活动及民生改善。

莫哈末哈山会谈后在记者会宣布，双方在边境围篱建设上达成共识。“在我们已兴建围篱的地方，他们（泰国）不再兴建围篱。泰国将在目前未设围篱之处建造。这体现了双方在安全及边境管理方面的合作。”

两国也同意更好地协调打击走私方面的合作。莫哈末哈山说：“我们希望加强协调以确保边境安全，包括应对导致两国都蒙受损失的走私问题。”

针对泰南局势，莫哈末哈山说，泰国继续委托马国协助推动和平对话进程。他坦言，谈判进程迄今仍未取得预期进展，马国将继续倾注努力，争取尽早达成突破性的积极成果。

针对频繁袭扰边界地区的洪涝灾害，两国同意联手治理哥乐河及兰斗班让一带的水灾问题。泰国已经同意让马国政府在哥乐河沿线直至河口展开河道疏浚工程，并兴建防洪设施，确保强降雨期间排水顺畅。