（怡保综合讯）马来西亚一家四口与两名向导在吉兰丹州和霹雳州交界山区登山失联多天后，当局星期一出动直升机、船艇和地面搜救人员展开大规模搜寻，最终成功与搜救对象取得联系，确认六人均安全无恙，正安排他们撤离下山。

据马国第三电视台（TV3）及《星洲日报》报道，霹雳州宜力警区主任阿都沙末星期一（9月7日）下午证实，搜救人员已成功通过通讯设备联络上其中一名登山向导，证实这批失联的马国公民全部平安。

阿都沙末说，搜救队伍将乘坐直升机前往最靠近六人的营地，之后徒步进入山区接应，并安排他们下山。

吉兰丹州话望生警区主任薛春福星期一较早时告诉记者，失联的一家四口是一对39岁夫妻，以及他们的13岁与九岁子女，同行的两名40多岁向导则来自吉兰丹州瓜拉吉赖。

警方初步调查显示，六人8月29日从吉兰丹州的达谷哨站（Post Tagoh）入山，原定于9月3日从霹雳州的格马哨站（Post Kemar）走出山区。

他们的家属9月1日接获他们正向霹雳州方向前进的通报后便失去联络。原定出山日期已过，家属在星期天（6日）向警方报案。

接到报案后，马国多部门迅速展开联合搜救行动。霹雳州消防局长莎雅妮星期一告诉记者，参与搜救的单位包括消防局、警方、民防部队、森林局、野生动物保护及国家公园局、县署及土地局，已经多名登山向导。

消防局出动一架Mi-17搜救直升机从空中巡视，同时在附近河流与湖泊部署搜救船艇，配合地面徒步搜救队，实行海陆空三路并进。经多方协同后，搜救队在极短时间内锁定六人的位置，避免了悲剧发生。