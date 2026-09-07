随着泰国和柬埔寨边境局势缓和，韩国已宣布撤销警告公民避免前往泰柬边境地区旅游的提醒。

《曼谷邮报》星期一（9月7日）报道，韩国外交部上星期五（4日）宣布，因安全和健康风险下降，取消针对泰国、土耳其、阿塞拜疆和埃塞俄比亚部分地区的特别旅行警示。

去年泰柬两国军队爆发边境冲突期间，韩国官方发布特别旅游预警，建议韩国公民避免前往泰国的七个边境府，即武里南府（Buri Ram）、庄他武里府（Chanthaburi）、沙缴府（Sa Kaeo）、四色菊府（Si Sa Ket）、素林府（Surin）、乌汶府（Ubon Ratchathani）和达叻府（Trat）。

目前，针对这些地区的旅游提醒，已下调至第一级，即要求公民保持谨慎。

特别旅游预警是独立于标准四级警示体系之外的临时机制，是针对面临紧急和短期风险的国家或地区所采取的临时预警，用以敦促公民取消或推迟非必要旅行。

韩国是泰国的第二大游客来源国，仅次于中国。泰国旅游与体育部的统计数据显示，今年1月至8月，约有77万人次的韩国游客到访泰国。