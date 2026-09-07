在检方以巨额贪污罪提起诉讼数小时后，菲律宾警方在医院正式逮捕总统小马可斯的表弟、前众议院议长罗穆亚德斯。

综合路透社、法新社和《菲律宾星报》报道，菲律宾监察专员公署星期一（9月7日）以掠夺罪（plunder，即巨额贪污罪）起诉罗穆亚德斯（Martin Romualdez），指他在防洪工程中涉嫌收受74亿比索（约1亿5400万新元）的贿赂，并违规挪用预算和分配项目。

几小时后，菲律宾警方在一家私立医院正式逮捕罗穆亚德斯。罗穆亚德斯此前因“血压不稳定”和“焦虑症发作”被送院观察。

与警方一同送达逮捕令的菲律宾内政部长乔维克·雷穆拉对医院外的媒体说，在向罗穆亚德斯宣读他的权利后，“他现在已被视为失去自由的在押人员”。

根据菲律宾法律，掠夺罪是不准保释的重罪，最长可判处终身监禁。

罗穆亚德斯的代表律师法哈多（Ade Fajardo）星期一发表声明说，将通过法庭应对指控，罗穆亚尔德斯“仅要求获得宪法保障每个菲律宾人享有的正当程序和公平听证”。

他强调，事实、证据和公正的程序必须占上风。

菲律宾司法部长杰苏斯·雷穆拉说，检方计划对罗穆亚尔德斯以及其他涉及防洪工程贪腐案的人员提起更多诉讼。他告诉记者：“我们不挑人。这里没有我们要刻意回避的名字。一切都以证据为基础。”

他强调：“此案证明，没有‘神圣不可质疑之人’。”

自小马可斯在去年的国情咨文中主动揭露防洪工程巨额贪腐丑闻以来，菲律宾检方已起诉了多名相关的现任及前任议员，以及公共工程官员和建筑公司代表。

罗穆亚德斯去年9月宣布辞去议长职务，配合调查。小马可斯在今年的国情咨文中说，政府监察署很快会起诉罗穆亚德斯，并指大义灭亲是痛苦但正确的事。