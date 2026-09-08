印度尼西亚苏卡诺-哈达国际机场及周边四座机场在连续关闭两天后，于星期二（9月8日）凌晨重新开放。

法新社报道，印尼交通部在Instagram发文说，服务于首都雅加达的机场以及雅加达和爪哇岛周边的四座机场现已恢复运营，此前因火山喷发导致数十万旅客滞留的航空安全危机正逐渐缓解。

距离雅加达约150公里的喀拉喀托之子火山4日深夜开始喷发，火山灰柱一度高达1万5000米，大量火山灰笼罩雅加达和周边地区。交通部7日报告，由于上周末在空域检测到火山灰，八座机场暂停运营，导致近3000趟航班受阻，超过34万名旅客滞留。

交通部8日凌晨在Instagram宣布，雅加达机场和另外四座机场已重新投入运营。

苏卡诺-哈达国际机场也在Instagram发文说，机场重新开放。

其他四座重开的机场包括：主要服务于民航和军用航班的哈里姆·珀达纳库苏马机场（Halim Perdanakusuma），以及西爪哇省首府万隆的侯赛因·萨斯特拉内加拉机场（Husein Sastranegara）。

位于南苏门答腊的一座小型机场已于7日上午重新开放。在最初关闭的八座机场中，目前仍有两座机场处于关闭状态。

苏卡诺-哈达国际机场此前多次延长关闭时间，机场表示，仅7日上午，就有超过240架次国内和国际航班因火山灰问题被迫取消或延误，近3万名旅客受影响。

各航空公司现在面临的艰巨任务是，如何将大量滞留旅客送上飞机并安全地送达目的地。

位于苏门答腊和爪哇两大岛之间巽他海峡的喀拉喀托之子火山，自上世纪初从海上升起以来，一直处于间歇性活跃状态。

2018年，喀拉喀托之子部分山体崩塌引发致命的海啸，造成429人死亡，数千人流离失所。