印度尼西亚负责免费营养餐计划的机构已暂时关闭近2000个中央厨房，原因是这些中央厨房未按规定进行卫生检查登记。

路透社报道，印尼国家营养局局长苏达里约诺（Sudaryono）星期一（9月7日）宣布暂停1999个中央厨房的运营，原因是这些厨房没有向卫生部登记，以接受强制性的卫生与清洁认证。

苏达里约诺说：“卫生与清洁认证是供应免费营养餐的强制性要求。”

他说，国家营养局将对这些中央厨房进行调查，然后才决定下一步行动。为确保食物的品质和享用免费营养餐者的健康，遵守备餐的卫生与清洁标准是必要条件，不容妥协。

苏达里约诺说，截至9月7日，全国总共有2万7022个中央厨房提供免费营养餐。

免费营养餐计划是印尼总统普拉博沃的一项标志性计划，但这项雄心勃勃的计划自去年1月启动以来，一直为贪腐丑闻、大规模食物中毒、领导层撤换等问题所困扰。

仅在上周，就有多个省的2000多名师生吃了免费营养餐后感到不适。国家营养局承诺将“严肃”处理这些事件。

负责监督免费营养餐计划的国会议员查尔斯（Charles Honoris）说，卫生部的数据显示，截至9月1日，已有将近5万人吃了免费营养餐后食物中毒。

国家营养局说，食物中毒主要是由食物储存不当与餐食配送延误造成的。