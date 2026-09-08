马来西亚吉隆坡一名中国富商的高档公寓单位遭五名匪徒闯入抢劫。匪徒将屋主家人、私人保镖、司机及厨师等人捆绑后，掠走总值318万令吉（约100万新元）的现金、珠宝和名贵手表等财物。

据《星洲日报》报道，劫案星期一（9月7日）下午约2时至3时之间，发生在吉隆坡安邦路Pavilion Embassy公寓D座的一个单位。

消息人士透露，案发时屋内有多名中国籍男女，包括屋主家人、私人保镖、司机及厨师。

据警方初步调查，五名戴面罩、身份不明的男子手持巴冷刀等武器闯入单位。屋内人士担心受伤，不敢反抗。

匪徒迅速控制众人，用塑料束带捆绑他们的手脚，并用胶带封住部分人的嘴巴。随后，匪徒进入多个房间搜掠，掠走大量现金和奢侈品。

遭抢财物包括21万令吉现金、价值约5万令吉的翡翠玉石、一枚价值约65万令吉的百达翡丽（Patek Philippe）7118型手表、一枚价值约180万令吉的理查米尔（Richard Mille）Red Lips手表、两条价值约20万令吉的白金项链，以及一个价值约27万令吉的梵克雅宝（Van Cleef & Arpels）手镯，总值约318万令吉。

据报道，中国富商的私人保镖兼司机杜凯（译音，28岁）过后向警方报案。他透露，他本月4日从中国抵达马来西亚吉隆坡，并入住雇主的上述公寓。

他说，案发时他正在厕所，突然听见屋内传来狗吠声，于是走出厕所查看，随即遭一名戴着面罩的匪徒以巴冷刀架在颈项上。匪徒命令他跪下，并以塑料束带捆绑他的双手。

匪徒接着将他带到另一间房间，他发现屋内其他人已遭匪徒控制及捆绑。

匪徒过后一度解开一些人的束带，再命令他们趴在地上，然后重新将他们的双手反绑在背后，同时捆绑双脚，并以胶带封贴嘴巴。

他说，匪徒接着 将他带回厕所内关押，并关掉厕所灯光。他在厕所约10分钟后，听见外头传来关门声，因此相信匪徒已经离开，就设法打开厕所门逃出，并剪开其他人的束带。

吉隆坡警方已经援引刑事法典结伙持械抢劫条文调查此案。