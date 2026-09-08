因产量过多等多方面因素，“榴梿海啸”冲击马来西亚彭亨州劳勿经济，今年已有至少40间商店被迫关闭。

《中国报》报道，劳勿享有“猫山王之乡”的美誉，是一座以榴梿业为经济命脉的小山城，各行各业都依赖榴梿市场。不过，随着劳勿逾千亩无地契榴梿芭前年被大规模摧毁，加上去年底和今年6月全国各州榴梿同时进入盛产期，酿成10多年来罕见的“榴梿海啸”，榴梿价格大跌，收入不足以应付肥料、农药等成本。

榴梿价格过去一度高达每公斤103令吉（约32新元），但如今越南、印度尼西亚、泰国和中国纷纷扩大榴梿种植，产量增加，也进一步压低价格。

一名劳勿广告业者透露，目前劳勿整个市场淡静如水，经济异常疲弱。

马来西亚中华总商会副总会长兼劳勿中华商会会长蔡兆生说，榴梿行情欠佳，确实影响劳勿餐饮、零售和服务等行业。不过，劳勿商业圈也正经历新旧更迭，市区约40家商店搬迁或结业，不能完全归咎于经济不景，也与人流、消费习惯和商业重心改变有关。

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他说，武吉公满路新商业区逐渐成为新的聚集点，衣食住行相关商店和服务较集中，附近又有政府行政重点区及医院，带来较稳定的人流。“老街有商店搬迁或结业不一定代表没生意，而是商业圈正在重新分布。”

劳勿福建会馆会长徐忠善指出，劳勿除了榴梿盛产的季节，平时很少有外地游客到来。除了无地契榴梿芭前年被大肆摧毁及“榴梿海啸”，中东战争爆发及网购盛行，也是导致劳勿市区许多商店被迫关闭的原因。