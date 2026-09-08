（曼谷综合讯）泰国将转向大规模采纳清洁能源发电，以吸引更多高新产业和外资投资。政府列出的新版长期电力发展计划中，最雄心勃勃的方案是希望通过利用核能，在2050年将清洁能源发电占比，从现在的15%大幅提升至89%。

据泰国《民族报》和彭博社报道，泰国政府星期二（9月8日）开始针对最新版长期电力发展计划开展公众咨询。

最新的计划依旧以在2050年达到净零排放为目标。计划列出了四种不同方案，从最保守的清洁能源占65%、但不能完全达到净零，到通过小型模块化反应堆和碳捕获及收集技术实现净零目标，并让清洁能源占到89%。

泰国能源部常务秘书巴硕（Prasert Sinsukprasert）指出，泰国经济高度依赖电力，而随着全球贸易和投资日益关注减少碳足迹，向清洁能源和净零排放迈进，成了吸引外贸和投资的核心。

泰国目前的电力生产仍高度依赖进口天然气，而且已吸引到数十亿美元的数据中心、云计算和先进制造业投资，大大增加了政府在控制能源价格以避免影响民生的压力。

巴硕也说，要达成最优方案，可能还需要高达7000亿泰铢（约270亿新元）的投资，用于升级和建设电网、电池及其他配套设备。

这份长期能源计划还包括发展装机容量9000兆瓦的核电项目。政府宣布将委任泰国国家电力局进行首个300兆瓦项目，在建立信心和明确监管后，再与私人企业合作。

泰国上一次修订长期电力发展计划是在2023年，那时带来能源危机的战争还未爆发，人工智能相关的电力需求也还没飙升。