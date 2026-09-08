（吉隆坡综合讯）面对近来盛传与副首相阿末扎希不和的流言，马来西亚首相安华星期二（9月8日）在公开活动中与阿末扎希热烈互动，主动打破政坛传闻。安华同时表明，内阁部长与政府整体之间的关系依然稳固，协商精神并未受损。

据《星洲日报》报道，安华星期二出席种植及原产业部每月集会致辞时说，社交媒体上或许对内阁关系有各种绘声绘影的揣测。但是，政府内部禀持协商精神继续良好合作。

他说：“我们的表现令人自豪，因为政策明确、政治稳定，以及政府内部的良好合作。虽然有时社媒上的（揣测）各有不同，但各部门之间的合作情况良好。”

随后，安华与阿末扎希一起出席由国家团结部举办的缅怀第二任首相拉萨活动。两人不仅并肩而坐，全程有说有笑，安华在活动结束准备离开时，还开着车门站在车外与阿末扎希谈笑风生。面对现场媒体的追访，两人均未回应。

彭博社上周引述消息人士报道称，安华与阿末扎希关系近来显著恶化，甚至在内阁会议上毫无交流，导致内阁会议提前结束。不过，阿末扎希最近接受多家媒体访问时极力澄清，自己与安华关系依然良好。

安华领导的希望联盟与阿末扎希领导的国民阵线目前同为执政联盟的核心成员。不过，双方至今仍未表明会否在来届全国大选继续合作。

希盟与国阵已在今年7月的柔佛州选举及8月的森美兰州选举中直接交锋，预计在接下来的马六甲州选举也不会合作。外界普遍预测双方可能在来届全国大选恢复竞争关系。

阿末扎希星期二下午出席2026年马来人教育大会发表总结演说时，突然脱稿转谈政治，并暗示以蓝色为代表色的国阵将在来届大选独揽联邦政权。

阿末扎希说：“当乌云散去，我们将看见蔚蓝的天空。如果我们已让柔佛变蓝、让森美兰变蓝，我们也将让马六甲变蓝，然后继续让全国变蓝。”