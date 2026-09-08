泰国警方星期二（9月8日）说，当局逮捕了12名韩国人和1名中国人，他们被控在曼谷南部一处高档出租屋内运营电诈中心。

法新社报道，泰国警方在一份声明中称，这些涉嫌诈骗者“从邻国入境泰国，藏匿于北榄府，租住一栋豪宅”，但声明并未指明是哪个邻国。

近几个月来，泰国和邻国柬埔寨对诈骗园区进行了大规模突击搜查，迫使部分诈骗分子转移到邻近的其他地方。

泰国警方在这处房屋内发现了一个呼叫中心，这个中心设有13个工作站，配备了互联网协议语音（VoIP）电话及其他设备，包括数十台电脑、手机以及据称用于网络诈骗的脚本。

警方还发现了一份韩国受害者名单，以及伪造的、冒充韩国检察机关官方信函的文件。

警方声明称：“犯罪分子以韩国受害者为目标，冒充检察官或韩国政府官员，拨打恐吓电话。”

“犯罪分子谎称自己参与刑事调查，诱骗受害者向其汇款。”

声明还指出，自去年以来，泰国和韩国当局一直在调查非法入境泰国并藏匿的有组织犯罪团伙。

自2015年以来，泰国已逮捕约40名涉嫌电话诈骗的嫌疑人，其中包括韩国人和中国人。