（吉隆坡综合讯）印度尼西亚种植园违法焚烧引发的林火与地火越演越烈，所产生的跨境烟霾导致邻国空气素质急剧恶化。马来西亚首相安华周二呼吁，亚细安成员国必须认真重视并合力解决烟霾危机，同时明确表明若有马国企业在印尼涉及违法焚烧，“马国绝不会包庇”。

据马国媒体报道，安华周二（9月8日）出席种植及原产业部每月集会致辞时指出，亚细安目前应对跨境烟霾的机制仍有改善空间，各成员国部长必须认真看待这一课题，因为烟霾直接威胁各国人民，尤其是儿童与婴幼儿的健康。

安华随后在记者会上说，跨境烟霾课题将交由亚细安领导人作进一步讨论。各成员国部长应认真检讨现有的跨境烟霾处理机制，以寻找更有效的解决方案。

对于马国企业在印尼的种植业务是否涉及违法焚烧，安华斩钉截铁表明，马国乐见印尼对违法者采取严厉行动。

亚细安在2002年签署具有法律约束力的《亚细安跨境烟霾污染协定》。不过，多名专家与官员向《雅加达环球报》指出，目前的区域机制在应对实地灾情时仍显受限。

印尼环境部长朱默最近也坦言，尽管亚细安成员国作出了承诺，但落实这些承诺所需的许多技术性安排尚未敲定。各国目前的合作仍主要集中在信息交换方面，尚未发展成实质的联合减灾行动。

马国多地烟霾再次恶化 柔佛边佳兰再发生林火

在安华发声之际，马国多地的烟霾情况再次恶化。重灾区砂拉越西连省的空气污染指数一度飙升至303点，再次达到危险水平。

据马国环境局数据，周一晚8时，西连省的空污指数降至231点，与古晋（232点）、三马拉汉（213点）和斯里阿曼（202点）同处于非常不健康水平。

此外，马国全境共有24个地区的空污指数处于不健康水平，其中以砂拉越泗里街的183点为最高。马国其他地区则是中等和良好水平。

据马国环境局周二发表的文告，除了印尼飘来的跨境烟霾，马国柔佛与砂拉越也出现林火，导致烟霾情况雪上加霜。当局正密切跟进灭火。

环境局说，柔佛州边佳兰七湾星期一再次发生火灾，受殃及的火场面积约17公顷，当局目前仅扑灭约1.7公顷。七湾在8月底也发生过林火，火场面积一度超过51公顷，当局花了约一周时间才将火势扑灭。

在砂拉越方面，木胶西布加雅西路的火势已完全扑灭，达罗甘榜古特8公顷火场已有7.8公顷受控，达罗双溪奈4.5公顷范围已扑灭3公顷，泗里街塞拉朗垃圾场仍有0.4公顷火场在灌救当中。

环境局强调，当局将根据《国家烟霾行动计划》及国家灾害管理机制，全面加强对露天焚烧与林火的监控，并劝请民众切勿进行任何露天焚烧活动。