（马尼拉综合讯）菲律宾传奇拳击手、前参议员、前总统候选人帕奎奥，时隔五年重回政坛加入总统小马可斯的内阁，向贫困这个困扰国家已久的顽固对手重拳出击。

帕奎奥星期二（9月8日）在马拉坎南宫宣誓就任国家反贫困委员会（National Anti-Poverty Commission）首席召集人。

国家反贫困委员会是负责落实政府的社会改革议程的协调与咨询机构，根据菲律宾法律，帕奎奥现在的职级等同于内阁秘书。这是帕奎奥16年政治生涯中，首个内阁职位。

帕奎奥誓言，要帮助那些正在经历艰难困苦的菲律宾同胞，因为他对此有过切身之痛。

帕奎奥在就职声明中说：“我出身贫寒，曾经在街头睡纸板、没饭吃只能喝水饱腹，甚至要把每一枚硬币攒起来以贴补家用。”

今年47岁的帕奎奥，童年生活困顿，曾在货船上偷渡，年少时在街头打拳，每场仅能赚得2美元（约2.5新元）。而此前有报道称，他的净资产在去年已达2.2亿美元。

后来他成为职业拳手，在19岁拿下第一个世界大赛的拳王头衔，并在几十年的职业生涯中，夺得过八个不同量级、共计12个世界金腰带。2025年，帕奎奥正式入选国际拳击名人堂，至今依然是菲律宾人最引以为傲的体育明星之一。

他在2010年初入政坛，赢得南部省份萨兰加尼的一个众议院席位，并在2016年当选参议员。他一度深得前总统杜特尔特的信任，并曾短暂担任过民主—人民力量党党主席。

帕奎奥在2022年的总统选举中，以得票率第三的成绩落败，并在2025年的参议员选举中再次落选。当时，他曾宣布要退出政坛，回归拳台，并将在本月与老对手美国48岁拳王梅威瑟（Mayweather）上演“世纪之战”。

不过，帕奎奥接下来与贫困的对垒绝非易事。政府数据显示，2025年菲律宾的贫困率为9.7%，相当于约1108万人生活在贫困线以下。小马可斯政府正致力于在2028年前，将贫困率降至8%至9%。