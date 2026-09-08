（马尼拉法新电）尽管距离圣诞节还有整整四个月，菲律宾首都马尼拉的街头与商场已弥漫着浓厚的节日气氛。电台播放圣诞歌，民众忙着挂上彩灯，各大商场也争相推出华丽的圣诞装饰。这标志着菲律宾特有的“Ber月份”（即9月至12月）迎接圣诞倒数的开始。

在一家圣诞装饰品店购物的33岁女顾客桑蒂达德说：“尽管生活艰难，但只要看到圣诞树，就能让我们感到宽慰。”

桑蒂达德不喜欢人挤人的感觉，所以提早上门为圣诞树选购彩带和彩球。这家店早在7月底就开始把圣诞物品摆放出来，圣诞树、塑料驯鹿、圣诞马槽等各类饰品应有尽有。

长达四个月的圣诞倒数带动购物中心的人流量与销售额，许多商场早已装饰一新，节日氛围浓厚。

经营90座商场的SM Supermalls公司高级副总裁玛泰说：“对菲律宾人而言，圣诞节象征着归属感、信仰、希望与喜悦。提早装饰能让购物者有更多时间享受这一体验。”

圣托马斯大学社会学家维拉里尔指出，随着常伴有台风与洪灾的雨季临近尾声，圣诞倒计时标志着更美好的日子即将到来。

他解释说，“Ber月份”有其独特的节奏，9月是装饰布置的月份，10月则要开始存钱，为亲友聚会及平安夜大餐准备礼物与美食。

每家每户最不可缺的圣诞饰品是一种叫parol的星形灯笼。在邦板牙省，持续多周的洪灾并未影响灯笼制造商的生产热情。第五代灯笼制作者戴维说：“水渗进了展厅，我们不得不清理，没法正常工作。不过，灯笼有个特点，那就是防水。”

她说，灾情结束后，人们就会开始购买灯笼。装饰品要等到明年1月6日才会撤下，那一天是传说中东方三博士向圣婴耶稣献礼的日子。

“Ber月份”指的是英文拼音有ber的9月至12月。菲律宾人口八成以上为天主教徒，非常重视圣诞节，每年有超过10万名在国外打工的菲律宾人会特地回国与亲友共度佳节。