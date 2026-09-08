马来西亚负责法律及体制改革的首相署部长阿莎丽娜说，马国网络诈骗案日益猖獗且屡禁不止，她因此赞成警方主张效法新加坡，对这类罪犯施加鞭刑或更严厉刑罚，以儆效尤。

阿莎丽娜星期二（9月8日）出席2026年政治献金大会后告诉记者，诈骗分子转移资金和行骗手法非常迅速，对社会经济造成严重破坏。她不只支持警方建议，也赞成落实比鞭刑更重的刑罚，以加强对网络犯罪分子的阻吓。

她说：“我赞成施加鞭刑或更重的刑罚，因为这些诈骗分子行骗的速度很快。”

马国警察总长莫哈末卡立星期一（7日）建议政府参考新加坡的做法而修法，以鞭刑对付网络诈骗罪犯。

新加坡国会2025年11月4日三读通过《刑事法（杂项修正）法案》，加强对诈骗及相关罪行的刑罚。从2025年12月30日起，诈骗犯、诈骗团伙成员或招募者可被判六下至24下鞭刑；协助诈骗犯洗钱或处理诈骗所得的钱骡，也可能面对最高12下酌情鞭刑。

此外，阿莎丽娜强烈要求负责接收诈骗赃款的银行必须承担连带责任，绝不能将风险全数推卸给客户。她说，银行不能以“诈骗交易仅使用银行户头进行”为由，理所当然要求客户自行承担所有风险。

阿莎丽娜说：“我在国会内外已多次主张，接收诈骗所得款项的银行也必须承担责任。若银行可轻易推卸疏于防范的责任，民众还不如把钱藏在家里就好。”

她认为，尽管国家银行与警方已竭尽所能展开各种防诈骗宣导工作，但受害者人数依然节节攀升，证明现有法律与措施已不足以遏制诈骗活动。

她说，受害者一般极难追回已转入诈骗团伙户头的款项，银行也不会主动退还损失，因此政府除了研究加重刑罚，更应从资金流动的源头着手。

阿莎丽娜认为，若强制银行共同承担受害者的损失责任，将让金融机构建立更严密的安保与预警系统，更有效拦截可疑交易。