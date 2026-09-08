马来西亚政府说，当地数据中心迅猛发展和投运，以及今年炎热天气增加数据中心及其他领域冷却系统的负荷，将推高今年全国用电总量约5%。

据《星洲日报》报道，能源委员会首席执行员茜蒂莎菲娜星期二（9月8日）出席“2026能源监管大会”后告诉记者，马国数据中心的用电量占比正迅速攀升，从年中的7%上扬至目前9.28%，逼近全国总用电量一成。

她透露，目前全国的电力需求超过21吉瓦。多座新建数据中心预计今年11月正式上线运营后，整体电力消耗势必进一步增加。

她说：“上述5%增幅是基于今年与去年的总用电量初步估算。但用电量走高并非只因为数据中心，极端炎热的天气导致各领域冷却系统耗能大增也是关键因素。”

她强调，新数据中心启用不会导致峰值电力容量大幅飙升，但整体用电量稳步上扬已成定局，当局将持续核实实际数据。

经济部长阿克马纳斯鲁拉则说，马国预计在2032年需要增加约9吉瓦的天然气发电容量，以应对能源需求和配合政府逐步淘汰燃煤发电的施政方向。

他说，政府放眼在2044年全面淘汰燃煤发电厂，最后一家燃煤发电厂在那之前必须关闭，全面实现零燃煤发电的目标。

他强调，能源及水务转型部联同能源委员会正严格把控这项计划，确保在保障国家电力供应充足时，切实降低能源领域的碳足迹。