（吉隆坡综合讯）马来西亚联邦特赦局本周五将召开会议，其中一项议程是讨论前首相纳吉的特赦案。首相安华领导的希望联盟表明，尊重宪法赋予国家元首的特赦权，但反对纳吉居家服刑。

希盟与副首相阿末扎希领导的国民阵线，近来的竞争态势日益明显。纳吉能否居家服刑将是另一个引发双方角力的议题。

根据马国联邦宪法，联邦特赦局由国家元首牵头，成员包括律政司、负责联邦直辖区事务的首相署部长，以及最多三名由元首委任的成员。安华2023年4月承认自己是联邦特赦局成员。

据《星洲日报》报道，负责联邦直辖区事务的首相署部长杨巧双，星期三（9月9日）收到联邦特赦局将在星期五（11日）开会的通知，会议议程包括讨论纳吉特赦案。

此外，希盟星期二（8日）晚间举行最高理事会，其中一项议程也是讨论此事。

据报道，与会的希盟成员党代表一致反对特赦纳吉，也反对纳吉居家服刑，因为国家元首苏丹依布拉欣之前已表明严打贪腐的立场。

希盟星期二开会后发文告表明，任何被法庭判定涉及贪污或滥用职权者，特别是涉及大案者，必须完整服完法庭判处的刑期。这被视为不点名主张纳吉应在牢里服满刑期。

纳吉因一个马来西亚发展有限公司（1MDB）子公司SRC国际公司贪腐案罪名成立，2022年8月被判处监禁12年和罚款2亿1000万令吉（约6800万新元）。纳吉过后申请特赦。



联邦特赦局2024年2月批准纳吉刑期减至六年，罚款减至5000万令吉。纳吉同年4月入禀吉隆坡高庭，声称除了特赦令，时任国家元首苏丹阿都拉还签署一份允许他居家服刑的附加谕令。

吉隆坡高庭去年12月裁定，苏丹阿都拉签发的附加谕令并未依法在特赦局会议讨论及决定，所以无效。高庭据此驳回纳吉的居家服刑申请。

纳吉随即向上诉庭提出上诉。不过，他今年4月撤销上诉，并再次申请特赦。