（利特尔顿路透电）东南亚国家已成为中国清洁能源出口的关键驱动力，今年以来亚细安成员国对储能电池、电网设备、电动汽车和清洁能源发电部件的采购量都创新高。

能源智库Ember的数据显示，亚细安成员国今年已斥资超过200亿美元（约252亿8600万新元）采购中国制造的清洁技术产品。

这笔支出同比增长50%，巩固东南亚作为亚洲最大中国清洁技术组件市场的地位。

尽管近年来欧洲一直是中国清洁技术产品的主要出口目的地，但东南亚显然正成为下一个前沿市场。东南亚的发展趋势显示，用电量、工业活动和能源投资的全面增长，对中国制造设备的需求有望持续下去，预计可为中国出口商带来长达数年的需求增长。

东南亚对中国清洁科技产品的需求涵盖多个领域。今年以来，中国电池、电网组件、供暖和制冷设备、电动车，以及太阳能组件对东南亚的出口量都创下新高。

其中，太阳能产品表现尤为突出。今年至今，东南亚国家进口中国制造的太阳能组件总值达41亿美元，同比增长近90%，占中国对亚洲太阳能出口总额的57%。菲律宾、马来西亚、印度尼西亚和越南是主要买家，这四个国家今年的太阳能进口支出接近去年同期的一倍。

此外，东南亚国家今年进口的中国储能电池总值近70亿美元、电网设备约16亿美元、供暖和制冷系统约12亿美元，以及价值63亿美元的电动车。

人口增长、工业扩张及电力需求增加，促使东南亚提高对清洁能源组件的需求。这不仅影响中国制造业，也将影响东南亚地区未来的排放趋势。

根据ASEANstats.org的数据，亚细安拥有约7亿人口，经济年增长率约5%，是全球增长快速的经济体之一。

尽管煤炭仍在东南亚电力结构中占较大比重，但随着太阳能、电池及其他低碳技术进口增加，东南亚可能在全球能源转型中扮演越来越重要的角色。

对中国而言，在欧美市场贸易摩擦升温及面临更多不确定之际，中国企业急需寻找新的出口增长点，而距离更近、经济快速增长的东南亚，正成为吸收中国庞大清洁科技产能的重要市场。