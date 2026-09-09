（雅加达讯）印度尼西亚近期接连发生多起火山喷发、野火和地震等自然灾害，引发公众质疑政府在预防灾害方面的投入是否足够。

《雅加达邮报》报道，印尼国家抗灾署本周忙于应对喀拉喀托之子火山喷发等多起火山活动之际，救援人员也同时处理多起紧急情况，包括苏门答腊和加里曼丹的林火，以及8月东努沙登加拉省强震后的灾后重建，凸显印尼防灾救灾工作面临的压力。

由于印尼总统普拉博沃在上台后实施财政紧缩政策，以资助免费营养餐等旗舰项目，防灾机构的预算也受到波及。

印尼国家抗灾署负责人苏哈里扬托今年2月曾向国会反映，当局今年仅获得4910亿印尼盾（约3530万新元）的预算，较去年大幅下降近75%。他当时警告，有限的资金可能阻碍国家的防灾工作。

不过，国家抗灾署首席秘书鲁斯蒂安星期二（9月8日）说，当局今年的常规资金已增至1.08万亿印尼盾，另有4.62万亿印尼盾的备用应急资金。

虽然这使得国家抗灾署可用资金达到约5.7万亿印尼盾，但鉴于最近灾害频发，当局准备申请追加约5.67万亿紧急拨款。

普拉博沃星期一（7日）主持近期灾害有关的线上会议时承认，有必要加大防灾支出。他说：“身处环太平洋火山地震带是我们的宿命，我们随时都可能面临这类灾害。政府从中吸取的教训是，必须大幅增加灾害应对的预算拨款。”

专家质疑政府资金分配不均 未重视防灾减灾

不过，专家质疑政府未将防灾准备列为优先事项。相较之下，即使免费营养餐计划经历多次预算削减，仍获得超过230万亿印尼盾的拨款。

印尼三圣大学（Trisakti University）公共政策专家特鲁布说：“国家抗灾署的预算远低于免费营养餐计划，我们不能为了这类支出牺牲应对灾害的紧迫需求。”

数据也显示，国家抗灾署依赖紧急资金远多于常规资金。印尼绿色和平组织气候专员伊巴指出，这显示政府仍过于依赖灾后应对。“政府的做法就像消防员，只有在灾难降临时才采取行动。”

据国家抗灾署统计，印尼今年已发生1730起灾害事件，其中600多起为森林和土地火灾。欧盟哥白尼大气监测服务的数据显示，9月1日至7日期间，印尼的火灾排放量达1970万吨，占全球总排放量的三分之一以上。