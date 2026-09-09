（芙蓉综合讯）马来西亚森美兰州宫廷风波继续延烧。四大酋长出示文件，指州务大臣依斯迈拉欣曾签署同意罢黜森州最高统治者（又称严端）慕力兹。不过，依斯迈拉欣声称有关文件违反州宪法，他将继续效忠慕力兹。

《星洲日报》报道，四大酋长星期二（9月8日）召开记者会，展示一份据称是依斯迈拉欣8月3日签署同意罢黜慕力兹的文件，并要求他启动罢黜程序。

依斯迈拉欣并未在第一时间说是否签署文件，而是在当天晚上8时许召集森州行政议员召开紧急会议。会议历时约六小时，直至星期三（9日）凌晨2时才结束。依斯迈拉欣离开会场时没有对媒体发言，直到下午才发文告表明立场。

他在文告中承认确曾签署罢黜慕力兹的文件，但称自己遭到胁迫。

他说，森州政府立场明确，即罢黜慕力兹的文件并未遵循《1959年森州宪法》的程序与规范，因此是不合法且不可付诸行动的文件。

他强调，他和州政府会继续支持和效忠慕力兹，并指慕力兹才是森州唯一合法的最高统治者。

依斯迈拉欣还透露上述紧急会议的内容。他说，当时召开的是森州行政议会第五次会议，议程包括讨论设立调解委员会，作为解决森州习俗与制度争议的机制，并以和谐、理性及协商精神寻求解决方案。

他也反驳媒体的报道，否认国民阵线及巫统主席阿末扎希出席了签署有关文件的会议。

阿末扎希星期三受询时也说，他并未出席相关会议。

对于依斯迈拉欣声称遭人逼迫签署文件，阿末扎希回应说，依斯迈拉欣须指证遭谁逼迫。他也否认依斯迈拉欣已因此事辞去森州大臣职务。

今年4月，森州爆发罕见的王室宪政风波，四名酋长宣布“罢免”慕力兹，但时任希望联盟森州政府表态继续承认慕力兹的统治地位，引发四名酋长不满。

巫统议员趁机以“希盟单方面处理习俗制度及王室风波，越过巫统红线”为由，撤回对时任大臣阿米努丁的支持，导致森州团结政府面临危机，最终促使阿米努丁解散州议会举行州选。国阵在之后的州选中与国民联盟合作并胜选，组成新的联合政府。