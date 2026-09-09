（曼谷综合电）泰国计划从斯里兰卡引进约一万名劳工，缓解国内劳动力短缺问题。这是泰国与柬埔寨边境紧张局势导致许多柬客工返乡以来，泰国首次大规模向邻国以外的地区引进客工。

彭博社报道，泰国劳工部长朱拉汶说，内阁星期二（9月8日）批准与斯里兰卡签署劳工协议，建立正式的劳工招聘渠道。斯里兰卡将作为试点国家，帮助泰国寻找新的劳动力来源，以填补部分行业的职位空缺。

泰国首阶段目标是引进一万名斯里兰卡劳工。他们一开始将获得为期两年的合同，期满后可续签两年，并享有泰国劳工法的权益保障。

《民族报》报道，相关协议经过数年协调与谈判后达成。泰国政府认为，这不仅有助遏制非法劳工招聘、降低人口贩运风险，也能进一步支持泰国经济稳定。

泰国面对人口老龄化问题，过去主要依赖缅甸、柬埔寨和老挝劳工，填补工厂、农场和建筑工地等行业的劳动力需求。泰国商会数据显示，客工约占泰国劳动力的十分之一。

泰国商会指出，去年泰柬边境爆发冲突之前，泰国约有50万名柬埔寨客工；冲突后，当中有超过六成的人返回柬埔寨，加剧了泰国建筑业、制造业和农业等行业人手短缺的问题。