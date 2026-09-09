（吉隆坡综合讯）马来西亚反贪污委员会正式提控朝圣基金局前主席阿都阿兹，这加剧了首相安华领导的团结政府内部紧张局势。

安华领导的希望联盟与副首相阿末扎希领导的国民阵线近来关系大不如前。反贪会于8月27日提控前首相依斯迈沙比里后，星期三（9月9日）再提控阿都阿兹。舆论普遍认为，巫统资深领袖接连被控，是对国阵和阿末扎希敲山震虎。这会否引起国阵反弹备受关注。

现年60岁的阿都阿兹星期三在吉隆坡地庭被控于12年前，利用朝圣基金局主席的职权获得布城首要有限公司主席职位，享有年薪69万令吉（约21万4000新元）、一辆宝马7系列轿车和一名司机等福利。期间，他还游说朝圣基金局董事会其他成员，同意批准对这家公司高达1亿9350万令吉的投资建议。

一旦罪成，他可被判最高20年监禁，以及处以至少贿金五倍或1万令吉的罚款。

阿都阿兹否认有罪，法官阿祖拉批准他以45万令吉和两名马国籍担保人保外候审，并谕令他每三个月须到吉隆坡直辖区反贪会办公室报到，直至案件审结。案件择定11月11日过堂。

阿都阿兹于2013年7月至2018年5月担任朝圣基金局主席，任内多项交易曾引起争议，包括2015年5月在一个马来西亚发展有限公司爆出危机之际，向一马公司购买敦拉萨国际贸易中心的土地，导致朝圣基金局蒙受了超过1亿令吉的损失。他当时否认这项交易是为了拯救一马公司，并称此举是基于商业和投资考量。

阿都阿兹也是巫统吉打州华玲区前国会议员，素有“现金王”外号。他在2013年6月至2022年10月担任议员期间，多次发表种族及性别歧视言论，引起巨大争议，但却不曾遭到任何惩处。

他2022年11月大选寻求连任华玲国会议员，但输给国民联盟候选人，丢失巫统堡垒区。

成立于1963年9月的朝圣基金局，是为协助回教徒前往回教圣地麦加朝圣而设立的储蓄机构。朝圣基金局近年屡次传出弊端后，当局于2021年成立皇家调查委员会彻查，并在隔年完成调查报告。

不过，安华直到今年7月29日，才在森美兰州选举竞选期间公布报告。报告揭露阿都阿兹担任主席期间的种种弊端，警方和反贪会随后介入调查。