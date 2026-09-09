马来西亚国民阵线成员巫统认为，巫统2018年全国大选败选下台至今八年来，一直参与国民联盟和希望联盟等不同阵营，目的是求存并重新崛起成为全国最强政党。

巫统署理主席莫哈末哈山星期三（9月9日）晚间在2026年巫统妇女组、青年团及女青年团代表大会联合开幕仪式致辞时说，巫统的政治大本营只有国阵。

他说，巫统必须靠自身力量重新崛起，不能把政治生存寄托在希盟、国盟、伊斯兰党或民主行动党等政党。

他认为，巫统2018年失去联邦政权以来，进入长达八年的“生存模式”。巫统在这期间曾参与国盟的“马国一家”政府，并在2022年大选后与希盟合组团结政府。

莫哈末哈山说，巫统与不同阵营合作而遭受各种批评、指责和政治标签，但这些政治决定的核心目的，都是确保巫统继续生存和发挥作用。

他也说，无论巫统如何解释，马来选民始终难以接受巫统与民行党合作。

莫哈末哈山也提醒马六甲首席部长阿都拉勿夫，不要太迟解散州议会，以免错失良机。

“不要等太久，等太久别人就会拿走（机会）。”

全国191个区部的巫统妇女组、巫青团及女巫青团等三个附属机构的约3500名代表，星期三出席了三机构大会开幕礼。这是巫统今年一系列代表大会的序幕。

巫统2026年巫统全国代表大会星期三至星期六（12日）在吉隆坡世界贸易中心举行。巫统妇女组、青年团及女青年团星期四（10日）将各自召开全国大会。

巫统中央全国代表大会则在星期五（11日）和星期六举行。受邀出席的伊党领袖预料将成为大会焦点。