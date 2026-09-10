（新山综合讯）2019年引起马来西亚广泛关注的柔佛州巴西古当金金河有毒废料污染事件，171名受害者历经七年诉讼后胜诉。法庭将另行安排案件管理，以评估四名答辩人须支付的赔偿金额。

2019年3月7日，有人在巴西古当金金河倾倒有毒化学废料，产生大量甲烷气体，造成数千人不适入院。171名受害者过后入禀法庭，起诉柔佛州政府等12方索偿。法庭早前驳回他们针对柔佛州政府等八方的诉讼，只审理针对另外四方的案件。

此案的答辩方是巴西古当丹绒浪沙工业区的废弃轮胎加工厂P Tech Resources私人有限公司、两名新加坡籍公司董事王景超（41岁）与叶永亮（43岁），以及负责运输并将废料排入金金河的罗厘司机马里达斯（42岁）。（人名译音）

新山民事高庭星期三（9月9日）裁决，答辩方须共同承担这起环境公害责任。法官在判词中指出，事件影响超过6000名居民，其中2775人须入院治疗。受害者出现呼吸困难、恶心、呕吐、头晕、肌肉痉挛及昏厥等症状。

法官说，2019年3月7日的首波污染对附近学校造成急性影响；同年3月12日及13日的第二和第三波污染，导致需要紧急治疗的人数激增，迫使教育部下令暂时关闭巴西古当111所学校。

法官谕令答辩人先向171名起诉人支付10万令吉（约3万1100新元）堂费，法庭将择日另行评估所有起诉人应获得的赔偿金额。