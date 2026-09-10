（槟城综合讯）四名中国公民被控在马来西亚槟城绑架一名72岁新加坡男子，并勒索100万新元赎金。这三男一女被告都不认罪，法官不准他们保释，下令将四人关押候审。

此案发生在今年7月，四名中国籍被告分别是33岁的王豪宇、39岁的黄健、46岁的刘廷军，以及24岁的关思琪。（人名皆译音）

四名被告星期四（9月10日）上午被带到槟城浮罗山背地庭面控。控状指他们于今年7月26日下午约4时15分，与另两名在逃同伙，以及另两名已遭警方击毙的共犯，在槟城国际机场绑架72岁的新加坡男子，并向肉票家属勒索100万新元。

四人被控抵触《1961年绑架法令》。一旦罪成，他们将面对至少30年、最长40年监禁，以及鞭笞。

四人由两名律师代表。律师求情时说，他们都已交出护照并与警方合作，因此希望获得保释。律师也说，其中一人有远房亲戚与马国公民在马国结婚，可当担保人。

不过，主控官指被告涉及重案，请求法官不批准保释。法官阿扎尔最终决定不允许被告保释，并将此案定在10月15日过堂。

新加坡警察部队8月10日发文告说，一名72岁新加坡退休男子误信“高薪顾问工作”邀约，独自前往马国后遭绑架。绑匪当时向家属勒索100万新元赎金。

新马警方随即联手办案，并于8月7日在吉打州亚罗士打救出肉票，另有一名中国籍女子同时获救。马国警方在营救行动中与绑匪爆发枪战，击毙两名外籍嫌犯。