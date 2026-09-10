（雅加达讯）加里曼丹岛今年野火过火面积最大的10个商业特许经营区中，除了印度尼西亚本土公司，也有新加坡、日本等国家的跨国企业特许经营地。其中一些区域的火灾记录最早可追溯至20年前，暴露印尼遏制野火方面的漏洞。

《雅加达邮报》报道，独立森林监测平台Nusantara Atlas的数据显示，今年1月至7月期间，加里曼丹岛野火最严重的10家企业特许经营地当中，有六家棕榈油公司、三家纸浆木材公司和一家矿业控股公司。

所有这些特许经营地都位于西加里曼丹省，是监测平台录得热点最密集的地区。

其中，被点名的新加坡相关公司，包括Sampoerna Agri Resources持有的纸浆木材供应商PT Hutan Ketapang Industri公司，以及益资源（First Resources）的子公司PT Limpah Sejahtera棕榈油公司。这两家公司在印尼的特许经营区内，分别有629公顷及519公顷的林地遭焚毁。

益资源电邮回复《雅加达邮报》询问时称，PT Limpah Sejahtera周边发生的火灾“从附近无人管理的区域蔓延而来”，并强调公司根据可持续发展政策的指导，在所有种植活动中严格执行“零焚烧政策”，也定期提醒员工及承包商遵守这个要求。

另据非政府组织Kaoem Telapak分析，上述10家公司中，至少七家公司的特许经营地曾在2006年、2015年和2023年发生火灾，如今又出现大面积野火，暴露印尼执法方面的漏洞。

印尼林业部指出，这些特许经营区的火灾指控，仍待进一步核实调查，并强调当局将继续追查企业责任归属。

环保组织：若只抓纵火者不追查获益者 形同斩枝不除根

目前，当地警方已将138人列为全国200起野火的嫌疑人，其中119人涉嫌蓄意纵火，19人涉嫌因疏忽引发火灾。

另外，八家公司因涉嫌与野火有关而面对法律程序；警方也正调查60家公司是否涉及刑事违法，相关公司的经营许可证已被冻结或撤销。

不过，外界质疑当局的打击行动能否真正起到震慑作用。环保组织长期指责企业为降低土地清理成本而蓄意纵火。

绿色和平组织印尼分部说，2015年至2019年间约有440万公顷土地烧毁，其中30%位于特许经营区内。然而，这期间烧毁面积最大的10家棕榈油公司中，只有两家受到制裁。

负责人贝尔吉斯说：“如果执法行动止步于纵火者，而不去调查土地的实际控制方、管理方式、泥炭地是否已被排干、谁从中获益，以及许可证持有者是否履行防火义务，就好比只砍断树枝，却未触及根源。”