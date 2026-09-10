（马尼拉综合电）菲律宾最高法院推翻了前第一夫人、现任总统小马可斯的母亲伊美黛搁置多年的贪腐案判决，裁定她无罪，理由是控方提供的证词和书面证据不具可信度。

根据星期三（9月9日）公布的法庭文件，菲律宾最高法院早在两个多月前就已作出裁决。

文件显示，伊美黛面临的10起贪腐案中，有七起的有罪判决被推翻，因为控方“未能排除合理怀疑证明她有罪”。

这些案件与伊美黛和已故丈夫老马可斯设立的瑞士基金会有关。伊美黛被控在数十年前担任大马尼拉市长期间，利用这些基金会在海外藏匿了至少2亿美元（约2亿5000万新元）资金。

菲律宾最高法院的裁决并未裁定瑞士基金会的交易是否合法，而是指控方未能满足刑事定罪所须的证据要求，并指公共利益不能取代刑事诉讼中对证据的要求标准。

这不是菲律宾法院第一次推翻针对伊美黛的案件。1993年，最高法院推翻了她因贪腐指控而被判处24年监禁的裁决。

伊美黛后来在其他贪腐案的上诉期间参加国会选举并胜出，小马可斯则在2022年登上总统宝座。

现年高龄97岁的伊美黛当第一夫人时，也在上世纪70年代至80年代担任内阁部长兼任大马尼拉市长，任期长达10年。

老马可斯在1965年当选总统后掌权长达20年。1986年老马可斯被推翻下台后，他们一家逃亡美国。三年后老马可斯在夏威夷逝世，他的家人陆续返回菲律宾，并在政坛东山再起。

老马可斯被指在位期间侵吞了国家100亿美元，在他被拉下马后的数十年间，追回被窃资金的努力一直举步维艰。

2018年，菲律宾反贪污法庭裁定伊美黛七项贪腐罪名成立，罚她每一项罪名收监至少六至11年，数罪并罚后的总刑期高达77年。不过，她当时仍被允许保释及上诉，因此不曾入狱服刑。