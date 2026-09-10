印度尼西亚当局与救援人员星期四说，加里曼丹岛过去一周发生的野火，导致包括两只哺乳期幼猩猩在内的六只红毛猩猩受困并获救，使过去一个月获救的红毛猩猩增至15只。

路透社报道，这些极度濒危的红毛猩猩在印尼西加里曼丹省偏远地区的种植园内获救。森林大火切断它们返回森林栖息地的路径，迫使它们在不同种植园之间移动。

印尼林业部与野生动物保护组织YIARI联合声明说，发现这群红毛猩猩时，距离它们仅约200米处正有大火燃烧。救援人员说，除了面临大火和浓烟威胁，红毛猩猩在种植园之间移动，也可能增加与居民发生冲突的风险。

在居民和种植园工人的协助下，其中四只红毛猩猩在上星期五获救；随后于星期二（8日）再救出一对猩猩母子。为减轻动物压力及受伤风险，救援人员对红毛猩猩实施麻醉，随后将六只送往加里曼丹省吉打邦的YIARI康复中心。

印尼政府说，今年1月至7月全国已有超过20万2000公顷土地被烧毁。独立森林监测平台Nusantara Atlas估计，实际面积接近30万公顷，并估算截至8月累计达89万5657公顷。

印尼当局已派出约4万3000名消防员到印尼各地灭火。

红毛猩猩原生于婆罗洲和苏门答腊岛，这两个地区近年来均严重受到野火影响，大面积土地被烧毁，浓烟甚至飘至马来西亚和新加坡。