马来西亚首相署法律事务组说，国家元首苏丹依布拉欣已御准，将前首相纳吉的特赦申请保留至日后的特赦局会议审议。

“当今大马”报道，马国首相署法律事务组于星期五（9月11日）发表声明，吉隆坡、纳闽及布城联邦直辖区特赦局当天举行了第63次会议。国家元首已御准释放65名囚犯，其中所有非本国籍囚犯，必须在获释后的六个月内被遣返回原籍国。

国家元首也御准将纳吉的特赦申请，留待日后的特赦局会议审议。

马国首相安华领导的希望联盟此前表明尊重宪法赋予国家元首的特赦权，但反对纳吉居家服刑。

纳吉因一个马来西亚发展有限公司（1MDB）子公司SRC国际公司贪腐案罪名成立，2022年8月被判处监禁12年和罚款2亿1000万令吉（约6800万新元）。纳吉过后申请特赦。联邦特赦局2024年2月批准纳吉刑期减至六年，罚款减至5000万令吉。

纳吉同年4月入禀吉隆坡高庭，声称除了特赦令，时任国家元首苏丹阿都拉还签署一份允许他居家服刑的附加谕令。吉隆坡高庭去年12月裁定，苏丹阿都拉签发的附加谕令并未依法在特赦局会议讨论及决定，所以无效。高庭据此驳回纳吉的居家服刑申请。

纳吉随即向上诉庭提出上诉。不过，他今年4月撤销上诉，并再次申请特赦。