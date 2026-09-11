泰国警方星期五说，一名知名佛寺住持涉嫌侵吞超过9000万泰铢（约345万新元）寺庙资金而被捕，另一名涉嫌与这名住持发生关系的女同谋也落网。

法新社报道，66岁的普拉（Phra Wachirayan Wi）是泰国知名皇家古刹大城府佛泰沙旺寺（Wat Phutthaisawan）的住持，涉嫌侵吞公款及洗钱等罪名。警方也逮捕一名47岁女子，指她协助洗钱及藏匿涉案资金。

泰国媒体广泛播出一段外泄的闭路电视画面，显示两人在住持住所的一张桌子上发生性关系。

泰国是佛教徒占多数的国家，佛教僧侣必须遵守独身戒律，同时放弃世俗财务。

警方7月中旬接获匿名举报后展开调查，指住持涉嫌行为不当及挪用寺庙资金。

警方调查发现两笔以寺庙名义筹集的资金，其中约8900万泰铢来自寺庙修缮捐款，另有约280万泰铢来自佛牌及其他圣物的销售收入。

负责调查的警察帕塔纳萨克说：“但这两笔钱都没有进入寺庙账户，一铢都没有。”

他透露，警方已查扣价值约2亿1500万泰铢的资产，包括16公斤的金条和珠宝，以及28份土地产权证。目前正在调查哪些属于住持个人财产，哪些属于寺庙资产。

中央调查局局长纳塔萨说，警方将扩大调查，以找出其他涉案人士，并恢复公众对佛教的信心。

佛泰沙旺寺是泰国一座重要的皇家寺庙，信徒包括政府官员、商界人士以及警察和军人。前住持也以制作佛牌闻名，据报道，泰国首相阿努廷也是佩戴其佛牌的人之一。

这名住持被捕后不久即被强制还俗。