（亚庇综合讯）马来西亚联邦政府原则上同意增加沙巴及砂拉越在国会下议院的议席占比，以符合《1963年马来西亚协议》的精神，但具体增加的议席数量仍有待确认。

马国首相安华星期五（9月11日）在沙巴主持1963年建国契约执行行动理事会会议后，在记者会上宣布此事。他说，内阁已通知选举委员会，后续交由选委会与各邦州政府及相关单位展开深入协商。

安华说：“（当年）马来西亚协议有新加坡参与。新加坡、沙巴及砂拉越占三分之一，但目前显然已经低了。因此，我们的决定是必须提高沙巴和砂拉越的占比。这项议决非常重要，我们在本周三（9月9日）的内阁会议就已原则上同意。”

不过，安华说，增加沙砂国会议席占比仍须修宪才能落实，他不确定是否赶得及在来届全国大选前完成，并强调他不会干扰有关当局的既定程序。

他强调，《1963年马来西亚协议》（Malaysia Agreement 1963，简称MA63）应受到全马人民关注，而不应被视为只是沙巴和砂拉越的课题。他说，这是重要之举，以确保人民理解，落实MA63的承诺是昌明政府的国家政策，与国家发展、稳定及完整息息相关。

舆论普遍认为，安华此时积极推行这个议程，旨在进一步巩固东马砂拉越政党联盟与沙巴人民联盟对中央政府的支持。中央的团结政府近期出现内部动荡，成员之一的国民阵线多次暗示，来届大选不会再与安华领导的希望联盟合作。

安华2022年大选后上台以来，多次强调会尊重和全面落实MA63。根据MA63，当年国会下议院有159席，马来亚占104席（65%）、沙巴16席（10%）、砂拉越24席（15%）以及新加坡15席（10%）。新加坡独立后，沙砂议席配额维持在25%，西马则增至75%，这导致东马在国会的话语权缩水。

沙巴和砂拉越此前一再呼吁恢复历史地位，将沙砂两邦的国会议席占比提高至总数的三分之一。

也是财政部长的安华就沙巴和砂拉越的40%净税收返还课题透露，他将在9月16日马来西亚日及10月提呈2027年度财政预算案时，作进一步宣布。

安华星期四（10日）晚也出席了沙巴政府配合1963年建国契约执行行动理事会会议举行的晚宴。安华当晚在脸书发文说，沙巴与砂拉越是联邦政府的忠实伙伴，各方将继续携手巩固国家稳定，加强彼此之间的团结与合作精神。