菲律宾一艘从马尼拉驶往西部巴拉望省的渡轮星期三晚间起火，造成至少五人死亡、84人下落不明。消防员星期五（9月11日）终于登上烧毁的船只展开搜寻。

此前，由于船上持续冒出浓烟且温度极高，消防员无法登船。

路透社报道，菲律宾海岸警卫队说，根据乘客名单，渡轮事发时载有117名乘客和17名船员。目前已有43人获救。海岸警卫队核实后，将失踪人数从86人下调至84人，原因是名单上的两人实际上没有登船。

海岸警卫队发布的航拍画面显示，渡轮上层甲板被大火熏黑，部分区域仍冒出轻烟，上层甲板上可见两名消防员的身影。

生还者马塞利亚诺告诉当地媒体，他看到少量烟雾后，火势在转眼间迅速变成大火并蔓延整艘渡轮。他说，自己和其他乘客在海上漂浮近两小时后才获救。

海岸警卫队已派出五艘船只和潜水员搜救，军方救援艇、渔民及私人度假村业者也参与行动。海岸警卫队发言人诺埃米说，当局还将派遣一艘更大型船只加入搜救。

目前仍不清楚起火原因。根据菲律宾海事工业管理局引述生还者的说法，船内先后传出两声爆炸，随后发生火灾。

这艘渡轮原定经过超过20小时航程后抵达巴拉望北部著名旅游胜地科隆岛（Coron），事发时已接近目的地。渡轮可载330人，当时还载有五辆电单车、一辆电动车、一台叉车、一辆皮卡车及大批货物。

菲律宾是由7600多个岛屿组成的群岛国家，渡轮是当地普遍的交通工具。不过，当地海上航运安全记录不佳，平均每年有数十人死于渡轮事故。