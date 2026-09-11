（雅加达综合讯）受强厄尔尼诺现象影响，印度尼西亚预计极度干旱的天气将持续至9月底，全境散布的热点已超过5000个，多地降雨量大减引发水资源匮乏与农作物失收危机，也使消防部门应对林火和烟霾的工作越来越艰巨。

印尼林业部的林火监测平台SiPongi数据显示，全境有超过5000个热点，远超往年同期水平。此外，苏门答腊和加里曼丹等主要棕榈油产区近期的降雨量仅为正常水平的五分之一。

气象、气候和地球物理局说，截至9月初，全国约80%的地区已进入旱季，预计到今年底，大多数地区的降雨量将低于平均水平。

商业气象机构Commodity Weather Group指出，未来两周即使出现降雨，也难以覆盖棕榈油产区最干旱的南部地带。印尼气象部门的分析显示，衡量火势强度的火险天气指数因此维持在最严重级别。

印尼国家减灾署发言人伯顿说，日本已派遣三架CH-47直升机协助印尼军方开展灭火工作，空中洒水作业将在星期五（9月11日）或星期六开始。

此外，马来西亚环境部也已提出援助意向，印尼政府目前正进行跨部门协调以讨论马国的提议。

林火加剧烟霾与缺水 居民生活受影响

严重的林火和干燥加剧了烟霾情况。瑞士空气质量监测机构IQAir的数据显示，截至星期五，印尼首都雅加达，以及附近的新加坡和吉隆坡，都跻身全球空气质量最差的10个城市之列。

烟霾也导致呼吸道疾病患者大增。印尼卫生部发言人维亚瓦蒂在记者会上说，截至9月9日，与林火有关的呼吸道疾病患者人数增至11万3336人，较9月1日的5万零891人大幅增加，七个省份有超过1250万人受到林火造成的烟霾影响。

她说，当局已向受影响居民发放近100万个口罩和数百台制氧机，并派遣数千名医护人员前往灾区。“我们还在继续增派医护人员和运送物资。我们将继续监测哪些地区需要更多医护人员，并进行相应调派。”

印尼多地也因干旱面临日益严重的缺水问题，居民生活受到威胁。在一些地区，连续四个月无雨导致水井干涸或井水越来越浑浊，居民被迫向流动商贩购买用水。

由于供水短缺，一些居民改到河流洗衣服。不过，河流也在逐渐干涸，水流缓慢，岩石和泥地之间只剩下一些积水。还有居民不得不反复过滤浑浊的井水，用于洗澡和清洗厨房用具。

厄尔尼诺现象年底至明年初达到强至极强

根据西爪哇省灾害管理局的数据，清洁用水危机已影响全省27个县市的超过70万人。地方当局已向受影响社区分发超过1760万公升清洁用水，以缓解缺水问题。

当地居民说，持续干旱还影响了农业。农田和果园干枯，造成农作物失收。

万隆理工学院气候变化中心主任佐科预计厄尔尼诺现象今年底至明年初将达到强至极强的程度。

佐科接受《罗盘报》访问时说：“自今年6月下旬以来，海洋尼诺指数（Oceanic Niño Index）一直维持在1.56，属于强级别。气象、气候和地球物理局预计指数会继续上升，在今年12月至明年1月左右达到峰值，1月后有可能达到极强级别。”